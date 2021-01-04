04 Ocak 2021 Pazartesi 10:49 | Son Güncelleme:
BİM 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM markete bu çarşamba neler gelecek?
BİM market aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Heyecanla beklenen 6 Ocak 2021 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın BİM aktüel kataloğunda bu hafta teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden kıyafetlere kışlık giyimden çocuk tekstiline zücaciyeden elektrikli mutfak ürünlerine kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte tüm merak edilenler...
BİM yeni yılın ilk haftasında birbirinden sürpriz ürünler getiriyor. BİM 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM markete bu çarşamba neler gelecek? sorusu yanıtını buldu. BİM'de bu hafta; Kumtel Cam Ankastre Set 1.299 TL'den, Starcom Full HD Çift Kameralı Araç Dikiz Aynası 259 TL'den ve Polosmart Akü Şarj Edici 159 TL'den satışa sunulacak. İşte haftanın fırsat ürünleri sizlerle...