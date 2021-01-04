BİM yeni yılın ilk haftasında birbirinden sürpriz ürünler getiriyor. BİM 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM markete bu çarşamba neler gelecek? sorusu yanıtını buldu. BİM'de bu hafta; Kumtel Cam Ankastre Set 1.299 TL'den, Starcom Full HD Çift Kameralı Araç Dikiz Aynası 259 TL'den ve Polosmart Akü Şarj Edici 159 TL'den satışa sunulacak. İşte haftanın fırsat ürünleri sizlerle...