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  3. BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler listesi..

BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler listesi..

BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı" BİM aktüel ürünler listesi..

BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu uygun fiyatları kaçırmak istemeyen alışseverler tarafından merak edilmeye başladı. Bim her hafta Salı ve Cuma günleri raflarına yeni ürünler ekliyor. Katalogda her ihtiyaca yönelik ürünler mevcut. BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğunda 4 GB ram ve 250 GB SSD hafızası ile HP Notebook 1799 TL'den, Keysmart Markası ile 2 yıl Arçelik servis güvencesine sahip Derin Dondurucu 1499 TL'den, Kumtel Cam Ankastre Seti 1099 TL'den, Fakir Buharlı Ütü 149 TL'den, Büyük Boy Kumaş Valiz 89 TL'den, Katlanır Yer Sofrası 39,90 TL'den, Kabartmalı Boyama Kitabı 4,95 TL'den satışa sunuluyor. BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..

 

BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu alışveriş tutkunları tarafından araştırılmaya başladı. BİM aktüel ürünler arasında elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, tesktil ürünleri ile gıda ürünleri geniş yer kaplıyor. Bim market bu hafta da yine uygun ve kaliteli ürünlerle dolu.BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğunda 4 GB ram ve 250 GB SSD hafızası ile HP Notebook 1799 TL'den, Keysmart Markası ile 2 yıl Arçelik servis güvencesine sahip Derin Dondurucu 1499 TL'den, Kumtel Cam Ankastre Seti 1099 TL'den, Fakir Buharlı Ütü 149 TL'den,  Büyük Boy Kumaş Valiz 89 TL'den, Katlanır Yer Sofrası 39,90 TL'den, Kabartmalı Boyama Kitabı 4,95 TL'den satışa sunuluyor. BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..

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