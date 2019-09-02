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  3. 6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünler listesi

6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünler listesi

6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünler listesi

BİM 6 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerin satışa çıkarıldığı markete bu hafta yine birbirinden güzel ürünler geliyor. 6 Eylül broşürü içerisinde HP notebook 1.799 TL, HP kulaküstü kulaklık 69 TL, HP laptop çanta 69 TL, turbo fırın 199 tl, tost makinesi 179 TL, katlanır yer sofrası 39,90 TL fiyatı ile yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde.

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 6 Eylül kataloğu içerisinde buharlı ütü 149 TL, desenli cam süt şişesi 5,25 TL, saç kurutma makinesi 59,90 L, bez dolap 75 TL, büyük kumaş valiz 89 TL, orta boy kumaş valiz 79 TL, kabin tipi kumaş valiz 65 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta HP notebook 1.799 TL’den, HP kulaküstü kulaklık 69 TL’den, HP laptop çanta 69 TL’den, turbo fırın 199 TL’den, tost makinesi 179 TL’den, katlanır yer sofrası 39,90 TL’den satışa çıkarılıyor.

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