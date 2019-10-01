BİM 4 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu dopdolu! BİM aktüel ürünler listesi sizlerle

BİM 4 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu müşterilere sunuldu. BİM'e bu hafta neler geliyor? merak ediliyor. Bu hafta mutfak eşyalarından kıyafete, teknolojik ürünlerden daha birçok çeşide kadar ürün yer alıyor. BİM 4 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunda Meizu Note 8 Cep Telefonu 1149 TL'den, Tefal Buhar Kazanlı Ütü 599 TL'den, Robot Araba 29,90 TL'den, Casilda Home Lüks Post Halı 60x90 cm 65 TL'den, Kadın - Erkek Jakarlı Kadife Bornoz 64,90 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..