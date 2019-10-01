BİM 4 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu dopdolu! BİM aktüel ürünler listesi sizlerle
BİM 4 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM her hafta belirli günlerde raflarına yeni ürünler ekliyor. Bu hafta BİM'e gelecek aktüel ürünler arasında çeyizlik ürünler dikkat çekiyor. BİM 4 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunda Taş İşlemeli Kadife Kırlent 19,90 TL'den, Hisar Optima 24 Parça Kaşık Çatal Bıçak Seti 149 TL'den, Karma Çocuk Kitapları 6,95 TL'den, Müzikli Işıklı Gitar 54,90 TL'den satılıyor. 4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle...
BİM 4 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu müşterilere sunuldu. BİM'e bu hafta neler geliyor? merak ediliyor. Bu hafta mutfak eşyalarından kıyafete, teknolojik ürünlerden daha birçok çeşide kadar ürün yer alıyor. BİM 4 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunda Meizu Note 8 Cep Telefonu 1149 TL'den, Tefal Buhar Kazanlı Ütü 599 TL'den, Robot Araba 29,90 TL'den, Casilda Home Lüks Post Halı 60x90 cm 65 TL'den, Kadın - Erkek Jakarlı Kadife Bornoz 64,90 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..