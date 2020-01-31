31 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünleri
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 31 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde2. Nesil Airpods ve şarj kutusu 849 TL, elektrikli çivi zımba makinesi 119 TL, telefon tutucu çeşitleri 9,95 TL, katlanır yatak 169 TL, oyuncak puset 14,95 TL, halı örtüsü 37,95 TL, erkek-kadın ev terliği 17,95 TL, kapı önü paspası 6,95 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı…
31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. BİM’de bu hafta neler var? Bugün markete yeni fırsat ürünleri geliyor. 31 Ocak kataloğunda 2. Nesil Airpods ve şarj kutusu 849 TL, elektrikli çivi zımba makinesi 119 TL, telefon tutucu çeşitleri 9,95 TL, katlanır yatak 169 TL, oyuncak puset 14,95 TL, halı örtüsü 37,95 TL, erkek-kadın ev terliği 17,95 TL, kapı önü paspası 6,95 TL fiyatı ile yer alıyor.