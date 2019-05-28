28 Mayıs 2019 Salı 15:09 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 15:09
BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 BİM aktüel ürünler listesi
31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu merak edilen konular arasında yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta salı ve cuma günleri market raflarına ekleniyor. İstedikleri ürünleri tükenmeden almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. BİM 31 Mayıs kataloğu içerisinde deri erkek ayakkabı 49.90 TL, deri erkek cüzdan 21.90 TL, deri kemer 19.90 TL, ekose gömlek 23.90 TL, çift taraflı merdiven 89 TL, kız çocuk ayakkabı 16.90 TL, bez oyun çadırı 29.90 TL, 3 tekerlekli bisikletim 39.90 TL fiyatı ile yer alıyor
BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 30 Mayıs kataloğu içerisinde sıcak-soğuk su sebili 399 TL’den satışa çıkarılıyor. Sebil, 100w soğutma gücüne, 530w ısıtma gücüne, sıcak ve soğuk musluğa sahip. Bu hafta kumtel set üstü ocak 249 TL’den, 32 lt. mini fırın 129 TL’den, aspiratör 109 TL’den, Fakir marka blender robot set 175 TL’den, modern tv ünitesi 179 TL’den, Arnica marka dik durabilen süpürge 119 TL’den, askı avize 29.90 TL’den, Remington saç düzleştirici 89 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.