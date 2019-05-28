BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 BİM aktüel ürünler listesi

BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 30 Mayıs kataloğu içerisinde sıcak-soğuk su sebili 399 TL’den satışa çıkarılıyor. Sebil, 100w soğutma gücüne, 530w ısıtma gücüne, sıcak ve soğuk musluğa sahip. Bu hafta kumtel set üstü ocak 249 TL’den, 32 lt. mini fırın 129 TL’den, aspiratör 109 TL’den, Fakir marka blender robot set 175 TL’den, modern tv ünitesi 179 TL’den, Arnica marka dik durabilen süpürge 119 TL’den, askı avize 29.90 TL’den, Remington saç düzleştirici 89 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.