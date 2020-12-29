Bu hafta çarşamba günü BİM'e yine birbirinden güzel ürünler geliyor. BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM'e yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı cevabını buldu. BİM'e bu hafta; toz torbalı elektrikli süpürgesi 999 TL, hazneli rende 5,95 TL, 1200 ml kapaklı erzak kabı 11,90 TL, 1700 ml kapaklı erzak kabı 14,90 TL'den satışa sunulacak.