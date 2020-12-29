29 Aralık 2020 Salı 10:22 | Son Güncelleme:
BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e yarın neler geliyor?
BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden avantajlı ürünlerin yer aldığı BİM markette uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunuluyor. BİM'de bu hafta döküm Lava döküm tava 69,90 TL, karnıyarık teceresi 189 TL, düdüklü tencere 129 TL, döküm sahan 49,90 TL, ışıklı kettle 99,90 TL, 8 bölmeli çift kapaklı dolap 219 TL, meyve presi 129 TL'den satışa sunulacak..
Bu hafta çarşamba günü BİM'e yine birbirinden güzel ürünler geliyor. BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM'e yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı cevabını buldu. BİM'e bu hafta; toz torbalı elektrikli süpürgesi 999 TL, hazneli rende 5,95 TL, 1200 ml kapaklı erzak kabı 11,90 TL, 1700 ml kapaklı erzak kabı 14,90 TL'den satışa sunulacak.