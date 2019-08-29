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  3. BİM 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel okul malzemeleri

BİM 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel okul malzemeleri

BİM 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel okul malzemeleri

BİM 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM okul malzemeleri arasında neler var? Okulların açılmasına az bir zaman kala markete birbirinden güzel kırtasiye ürünleri geliyor. 30 Ağustos kataloğu içerisinde proje çantası 7,95 TL, boyama önlüğü 9,95 TL, 12’li sulu boya 2,25 TL, 12’li ince uçlu keçeli kalem 8,95 TL fiyatı ile bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

30 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 30 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu içerisinde birbirinden güzel okul malzemeleri bulunuyor. Broşür içerisinde proje çantası 7,95 TL, boyama önlüğü 9,95 TL, 12’li sulu boya 2,25 TL, 12’li ince uçlu keçeli kalem 8,95 TL,  4’lü resim kalemi 3,50 TL, makas 1,75 TL, yapışkanlı not kağıdı seti 2,65 TL, 10’lu fon kartonu 8,95 TL, 40’lı sunum dosyası 9,95 TL fiyatı ile yer akıyor. BİM’e gelen okul malzemelerinin fiyatları ve detaylı bilgi haberimizde sizlerle.

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