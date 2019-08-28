30 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel okul malzemeleri

BİM 30 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM okul malzemeleri arasında neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri satışa çıkaran markete bu hafta birbirinden güzle ürünler geliyor. Broşür içerisinde proje çantası 7,95 TL, boyama önlüğü 9,95 TL, 12’li sulu boya 2,25 TL, 12’li ince uçlu keçeli kalem 8,95 TL, 4’lü resim kalemi 3,50 TL, makas 1,75 TL, yapışkanlı not kağıdı seti 2,65 TL, 10’lu fon kartonu 8,95 TL, 40’lı sunum dosyası 9,95 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…