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  3. BİM 30 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel kırtasiye malzemeleri

BİM 30 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel kırtasiye malzemeleri

BİM 30 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel kırtasiye malzemeleri

BİM 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’e kırtasiye ürünleri ne zaman geliyor? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri her hafta raflarına ekleyen markete bu hafta okulların açılmasına az bir zaman kala birbirinden güzel okul malzemeleri geliyor. 30 Ağustos kataloğu içerisinde fonksiyonel çalışma masası 179 TL, mantar pano 7,75 TL, metal pergel 3,50 TL, 10’lu keçe 4,95 TL, ponpon set 4,50 TL, ortaokul çantası 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı…

BİM aktüel ürünleri arasında bu hafta kırtasiye malzemeleri bulunuyor. BİM 30 Ağustos 2019 kataloğunda neler var? 30 Ağustos kataloğu içerisinde fonksiyonel çalışma masası 179 TL, mantar pano 7,75 TL, metal pergel 3,50 TL, 10’lu keçe 4,95 TL, ponpon set 4,50 TL, ortaokul çantası 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta 3’lü stik yapıştırıcı 4,95 TL’den, çizim seti 2,70 TL’den, maket bıçağı 2,95 TL’den, beslenme kabı 3,75 TL’den, poşet dosta 7,50 TL’den, 10’lu fon kartonu 8,95 TL’den, 40’lı telli sunum dosyası 9,95 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde.

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