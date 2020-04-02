BİM 3 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e bu hafta neler geliyor? İşte aktüel ürünler

BİM 3 Nisan aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Binlerce BİM müşterisinin merakla araştırdığı katalog yayınlandı. BİM bu hafta da raflarını 7'den 70'e herkese hitap edebilecek, birbirinden çeşitli ürünlere dolduracak. BİM 3 Nisan aktüel ürünler kataloğuna göre, 3'lü dekoratif raf seti 129 TL'den, şişme yatak 99,90 TL'den, telefon tutucu 1,50 TL'den, vakumlu sefer tası 17,90 TL'den, plastik salıncak 39,90 TL'den satışa sunuluyor.

