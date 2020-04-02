BİM 3 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e bu hafta neler geliyor? İşte aktüel ürünler
BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Her hafta Cuma günleri raflarını birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle dolduran BİM'in kataloğu bu hafta da dopdolu. Ev ihtiyaçlarından, kişisel ihtiyaçlara kadar binlerce çeşit fırsatı sunan BİM'in bu haftaki hataloğa göre bu haftanın fırsat ürünleri arasında Dijitsu 32" HD uydu alıcılı televizyon 749 TL'den, Polosmart kablosuz kulaklık 49,90 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı...
BİM 3 Nisan aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Binlerce BİM müşterisinin merakla araştırdığı katalog yayınlandı. BİM bu hafta da raflarını 7'den 70'e herkese hitap edebilecek, birbirinden çeşitli ürünlere dolduracak. BİM 3 Nisan aktüel ürünler kataloğuna göre, 3'lü dekoratif raf seti 129 TL'den, şişme yatak 99,90 TL'den, telefon tutucu 1,50 TL'den, vakumlu sefer tası 17,90 TL'den, plastik salıncak 39,90 TL'den satışa sunuluyor.