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  3. BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 BİM market aktüel indirimli ürünler listesi

BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 BİM market aktüel indirimli ürünler listesi

BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 BİM market aktüel indirimli ürünler listesi

BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünler arasında bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu ürünler arasından vatandaşlar ihtiyaç duyduklarını almak için erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 3 Mayıs’ta Phılıps marka buhar kazanlı ütü 459 TL’den, dik durabilen ışıklı süpürge 189 TL’den, Luxell marka nostaljik turbo fırın 199 TL’den, Fakir marka çay makinesi 139 TL’den, Türk kahvesi makinesi 199 TL’den satışa çıkarılıyor. Kelebek kurutmalık 49.90 TL, ütü masası 79.90 TL fiyatı ile broşürde yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. 3 Mayıs’ta Phılıps marka buhar kazanlı ütü 459 TL’den, dik durabilen ışıklı süpürge 189 TL’den, Luxell marka nostaljik turbo fırın 199 TL’den, Fakir marka çay makinesi 139 TL’den, Türk kahvesi makinesi 199 TL’den satışa çıkarılıyor. Broşür içerisinde kelebek kurutmalık 49.90 TL, ütü masası 79.90 TL, Kütahya sedef 48 parça porselen yemek takımı 329 TL, Hisar marka 24 parça çatal bıçak kaşık seti 139 TL, simli havlu 14.90 TL, 6’lı peçete seti 6.95 TL fiyatı ile yer alıyor.

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