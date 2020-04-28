BİM 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e yarın neler geliyor?

BİM'e yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM market, 1 Mayıs kataloğundaki aktüel ürünleri 29 Nisan Çarşamba günü satışa sunacağını duyurdu. BİM açıklamasında "Koronavirüs mücadelesi kapsamında 1-2-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs Cuma günü satışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz 29 nisan Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir." ifadelerine yer verdi. İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu sizlerle...