BİM 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e yarın neler geliyor?
BİM, 1 Mayıs kataloğundaki aktüel ürünleri 29 Nisan Çarşamba günü satışa sunacağını duyurdu. Binlerce müşteri "BİM'e yarın neler geliyor?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. BİM her hafta Salı ve Cuma günü birbirinden çeşitli ürünlerle raflarını dolduruyordu. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağının uygulanmasından dolayı ürünler yarın itibari ile satılacak. BİM'de bu hafta Dijitsu 50 inç UHD Uydu Alıcılı TV 1.799 TL'den, Fakir toz torbasız elektrik süpürgesi 499 TL'den, masa üstü organizeri 3.50 TL'den, fotoğraf albümü 12,90 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı...
BİM'e yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM market, 1 Mayıs kataloğundaki aktüel ürünleri 29 Nisan Çarşamba günü satışa sunacağını duyurdu. BİM açıklamasında "Koronavirüs mücadelesi kapsamında 1-2-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs Cuma günü satışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz 29 nisan Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir." ifadelerine yer verdi. İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu sizlerle...