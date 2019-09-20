BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi

27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? Broşür içerisinde Kumtel marka mini fırın 159 TL, Philips marka taşınabilir şarj aleti 59,90 TL, Fakir marka saç kurutma makinesi 79 TL, cam set üstü ocak 299 TL, borcam dilimli kek kalıbı 12,50 TL, kırmızı kapaklı dikdörtgen borcam 587,50 TL fiyatı ile yer alıyor. Standlı blender 149 TL’den, şınav platformu 59 TL’den, boks torbası 39,90 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünlerinin tamamı haberimizde.