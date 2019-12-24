BİM 27 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu dopdolu! İşte BİM market aktüel ürünleri..

BİM 27 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. BİM marketler zinciri her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını yeni ürünlerle dolduruyor. 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu müşterilerle paylaşıldı. Katalogda Mini Masaj Aleti 18.90 TL'den, Çocuk Lisanlı Polar Alt Eşorfman 13.90 TL'den, Rose Gold Bitki Çayı ve Demleme Bardağı 100 ml 59.90 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM 27 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu..