BİM 26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünler listesi
BİM 26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. 26 Temmuz Cuma günü Fakir marka vantilatör 179 TL’den, Keysmart 32”uydu alıcılı televizyon 899 TL’den satışa çıkarılıyor. Öne çıkan ürünler arasında bulunan televizyon peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satın alınabilecek. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünlerin satışa çıktığı markete bu hafta Keysmart 32”uydu alıcılı televizyon 899 TL, Fakir marka vantilatör 179 TL, ortopedik yastık 24,90 TL, fitted penye çarşaf tek kişilik 16,90 TL, fitted penye çarşaf çift kişilik 19,90 TL, bisiklet 369 TL fiyatı ile geliyor. Paşabahçe aurora 12 parça çay takımı 27,90 TL’den, hası dalgalı kenar oval tabak 8,50 TL’den satışa çıkarılıyor.