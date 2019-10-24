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  3. BİM 25 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel kataloğu haberimizde!

BİM 25 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel kataloğu haberimizde!

BİM 25 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel kataloğu haberimizde!

BİM 25 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM her hafta getirdiği yeni ürünlerle her yaş grubuna hitap etmeyi başarıyor. BİM 25 Ekim 2019 kataloğunda Cam Ayaklı Pasta Standı 16,50 TL'den, Kadın - Erkek Eşofman Takımı 39,90 TL'den müşterilere sunuluyor. İşte kataloğun tamamı..

 

BİM 25 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve müşterilerini bekliyor. BİM aktüel ürünleri neler? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerden yararlanmak isteyenler BİM aktüel 25 Ekim kataloğunu araştırıyor.  Bu haftaki BİM aktüel ürünleri arasında mutfak ürünlerinden, giyim eşyalarına, ev tekstil ürünlerinden ayakkabıya birçok ürün mevcut. 25 Ekim BİM kataloğunda Tefal Cook'n Clean Tava 64,90 TL'den, Zenker Kek Kalıbı Çeşitleri 39,90 TL'den, Lisanslı Manyetik Tablet Yazı Tahtası 15,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM 25 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu..

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