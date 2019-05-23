BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi

BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yine birbirinden güzel ürünlerle dolu. BİM aktüel ürünler arasında bu hafta neler var? Cuma günü Pilsan marka 6V akülü araba 599 TL, otomatik çadır 129 TL, solar lamba 29.90 TL, sinek haşere öldürücü cihaz 29.90 TL, katlanır sandalye 45 TL, çelik termos 39.90 TL, mangal 49.90 TL, çift kişilik fitted çarşaf 22.90 TL, Paşabahçe marka diamond 6’lı kahve yanı su bardağı 11.50 TL, dondurmalık 2.25 TL, pipetli süt ve su şişesi 1.95 TL, kumaşlı metal ekmek sepeti 19.90 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.