BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi
24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM aktüel ürünler listesi yine dopdolu. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta salı ve cuma günleri raflara ekleniyor. Bu hafta yine birbirinden güzel ürünler satışa çıkarılıyor. 24 Mayıs kataloğu içerisinde çift kişilik fitted çarşaf 22.90 TL, Paşabahçe marka diamond 6’lı kahve yanı su bardağı 11.50 TL, dondurmalık 2.25 TL, pipetli süt ve su şişesi 1.95 TL, kumaşlı metal ekmek sepeti 19.90 TL fiyatı ile yer alıyor. Cuma günü küçük boy, orta boy ve büyük boy valiz çeşitleri satışa çıkarılacak.
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yine birbirinden güzel ürünlerle dolu. BİM aktüel ürünler arasında bu hafta neler var? Cuma günü Pilsan marka 6V akülü araba 599 TL, otomatik çadır 129 TL, solar lamba 29.90 TL, sinek haşere öldürücü cihaz 29.90 TL, katlanır sandalye 45 TL, çelik termos 39.90 TL, mangal 49.90 TL, çift kişilik fitted çarşaf 22.90 TL, Paşabahçe marka diamond 6’lı kahve yanı su bardağı 11.50 TL, dondurmalık 2.25 TL, pipetli süt ve su şişesi 1.95 TL, kumaşlı metal ekmek sepeti 19.90 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.