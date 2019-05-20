BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 BİM aktüel ürünler listesi

BİM market aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 24 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. Bu hafta yine birbirinden güzel ürünler marketlere geliyor. 24 Mayıs broşüründe Pilsan marka 6V akülü araba 599 TL, otomatik çadır 129 TL, solar lamba 29.90 TL, sinek haşere öldürücü cihaz 29.90 TL, katlanır sandalye 45 TL, çelik termos 39.90 TL, mangal 49.90 TL, çakmak taşlı kamp bıçağı 59 TL, kampçı baltası 29.90 TL, plastik salıncak 39.90 TL’den satışa çıkarılıyor. Katalog içerisinde kumaşlı metal ekmek sepeti 19.90 TL, Diamond 6’lı kave yanı su bardağı 11.50 TL, Paşabahçe ınvitation oval tabak 6.95 TL, 3 katlı saklama kutusu 7.95 TL, yuvarlak nakışlık peçete 4.95 TL fiyatı ile yer alıyor.