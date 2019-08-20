BİM 23 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünleri neler?

BİM 23 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM kataloğu ile her hafta yepyeni ürünlerin tanıtımını günler öncesinden yapılıyor. BİM 23 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. Bu hafta en çarpıcı ürün Keysmart KEY 3003 Bulaşık Makinesi oldu. 23 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda Keysmart KEY 3003 Bulaşık Makinesi 1.049 TL'den, 2 yıl garantili Philips Epilatör 99 TL'den, 3 yıl garantili Arnica Blender Seti 149 TL'den, Oyuncak Puset 13,50 TL'den, Fisher-Price Sürprizli Tırtıl 39,90 TL'den, baküslü Lisanslı Yazı Tahtası 14,90 TL'den, Lav 3’lü Dip Boyalı Kahve Yanı Su Bardağı 8,95 TL'den satılıyor. BİM 23 Ağustos 2019 kataloğu haberimizde..