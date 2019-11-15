BİM 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi yine dopdolu
BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyen bireyler tarafından aratılıyor. 22 Kasım BİM aktüel ürünler listesinde yine vatandaşı sevindirecek ürünler bulunuyor. 22 Kasım’da Venüs Go Cep telefonu 529 TL, Fakir dik durabilen süpürge 169 TL, 3 katlı ayakkabılık 185 TL, Katlanır Yatak 169 TL, Kumtel Cam Davulmbaz 249 TL, Cam Set Üstü Ocak 299 TL, Dikiş Makinesi 299 TL fiyat etiketiyle geliyor. Haberimiz içerisinden BİM 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz
BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Her hafta uygun fiyata satılan fırsat ürünleri vatandaşın yüzünü güldürüyor. 22 Kasım’da Kumtel Cam Davlumbaz 249 TL’den, Cam set üstü ocak 299 TL’den, Mini fırın 159 TL’den, 6 parça dekorlu kahve ikram seti 29.90 TL’den, Venüs Go cep telefonu 529 TL’den, 3 katlı ayakkabılık 185 TL’den satışa sunuluyor. İşte 22 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
22 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU