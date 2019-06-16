BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 21 Haziran BİM fırsat ürünleri

"21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler listesinde neler var?" sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başladı. Yayınlandığı günden beri müşterilerinin alışveriş tercihlerinde ilk sıralarda olan BİM aktüel ürünler kataloğunu her geçen gün birbirinden farklı ürünlerle çeşitlendiriyor. Haziran ayı dönem kampanyalarına hız kesmeden devam eden ve büyük indirimleri ve dikkatleri fazlasıyla çeken BİM bu haftada dopdolu. 21 Haziran 2019 BİM kataloğunda su göstergeli, zaman ayarlı, iyonizer özellikli, dokunmatik LCD panele sahip 2 yıl garantili Dijitsu Hava Soğutucu 799 TL, Seramik tabanlı, şok buhar özellikli, kendi kendini temizleme özelliği ile dikkat çeken 2 yıl garantili Fakir Buharlı Ütü 129,90 TL fiyatla satışa sunuluyor. 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunu incelemek isterseniz haberimizi okuyabilirsiniz..