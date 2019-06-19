21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu içerisinde 24 saat zaman ayarı, su göstergesi, doğal nemlendirme gibi özelliklere sahip hava soğutucu 799 TL’den satışa çıkarılıyor. Katalog içerisinde Akel marka 139 TL, 18 parça dekorlu yemek seti 139 TL, Paşabahçe marka Aurora 33 cm. servis tabağı 12,90 TL, Paşabahçe marka Aurora 258 cm. servis tabağı 6.95 TL, çok amaçlı mutfak makası 5.95 TL, mini el fanı kablosuz 19.90 TL, 2’li cam kapaklı saklama kabı 9.95 TL, kavanoz 9.95 TL, kırmızı kapaklı 3’lü baharatlık 5.95 TL, otantik kilim minder 6.95 TL, 4’lü plastik bahçe çiti 19.90 TL fiyatı ile yer alıyor.