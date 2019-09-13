BİM 20 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi

BİM aktüel ürünleri güncel olarak yayınlanıyor. BİM’de bu hafta neler var? Markette her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler satışa çıkarılıyor. 20 Eylül’de çift kişilik çok amaçlı örtü 49,90 TL, tek kişilik çok amaçlı örtü 39,90 TL, penye çarşaf 16,90 TL, banyo havlusu 16,50 TL, bornoz 44,90 TL, 2’li banyo paspas seti 34,90 TL, büyük boy valiz 109 TL, orta boy valiz 99 TL, makaslı dikiş seti 5,95 TL, casual ayakkabı 39,90 TL, granit efektli pankek tavası 24,90 TL, elips metal kapaklı kavanoz 8,50 TL, limonluk 11,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor.