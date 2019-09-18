BİM 20 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünleri arasında bu hafta da birbirinden güzel ürünler bulunuyor. 20 Eylül’de elektrikli bisiklet 1.999 TL, Samsung Galaxy cep telefonu 1.799 TL, Fakir toz torbasız elektrik süpürgesi 479 TL, Tefal buharlı ütü 189 TL, blender seti 159 TL, erkek bakım seti 129 TL, saç düzleştirici 59,90 TL’den satışa çıkarılıyor. Katalog içerisinde granit efektli pankek tavası 24,90 TL, çift kişilik çok amaçlı örtü 49,90 TL, tek kişilik çok amaçlı örtü 39,90 TL fiyatı ile bulunuyor.