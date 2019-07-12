BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünler listesi
Bim 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. BİM’de bu hafta neler var? Bu hafta Samsung j4 plus cep telefonu 999 TL, Kumsel marka mini fırın 139 TL, Keysmart marka çift bıçaklı doğrayıcı 89 TL, chef’s granit efektli 26 cm tava ve 18 cm sahan set 34,90 TL, Paşabahçe marka mimoza desenli su seti 27,50 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.
19 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi yine dopdolu. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta cuma ve salı günleri marketlere geliyor. 19 Temmuz kataloğu içerisinde 2’li cam kavanoz saklama kabı 16,90 TL, büyük servis kasesi 6,95 TL, pasta tabağı 2,95 TL, yemek tabağı 3,95 TL, salata kasesi 6,50 TL, Smart drone corby zoom pro cx007 189 TL, paten 89 TL, katlanır sandalye 39,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta keysmart derin dondurucu 1.399 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu