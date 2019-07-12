BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünler listesi

19 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi yine dopdolu. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta cuma ve salı günleri marketlere geliyor. 19 Temmuz kataloğu içerisinde 2’li cam kavanoz saklama kabı 16,90 TL, büyük servis kasesi 6,95 TL, pasta tabağı 2,95 TL, yemek tabağı 3,95 TL, salata kasesi 6,50 TL, Smart drone corby zoom pro cx007 189 TL, paten 89 TL, katlanır sandalye 39,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta keysmart derin dondurucu 1.399 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu