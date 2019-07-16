BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi
19 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden güzel ürünler var. BİM’de bu hafta neler var? Cuma günü markete gelen ürünler arasında Keysmart derin dondurucu 1.399 TL, Samsung j4 plus cep telefonu 999 TL, Kumsel marka mini fırın 139 TL, Keysmart marka çift bıçaklı doğrayıcı 89 TL, chef’s granit efektli 26 cm tava ve 18 cm sahan set 34,90 TL, Paşabahçe marka mimoza desenli su seti 27,50 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı…
BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta yeni ürünler tüketicinin beğenisine sunulacak. Broşür içerisinde Keysmart derin dondurucu 1.399 TL’den satışa çıkarılıyor. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satışa sunulan dondurucunun özellikleri arasında 2 adet hızlı dondurma bölmesi de bulunuyor. Samsung j4 plus cep telefonu 999 TL, Kumsel marka mini fırın 139 TL, Keysmart marka çift bıçaklı doğrayıcı 89 TL, Paşabahçe marka mimoza desenli su seti 27,50 TL’den satışa çıkarılıyor.