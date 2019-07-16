BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi

BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta yeni ürünler tüketicinin beğenisine sunulacak. Broşür içerisinde Keysmart derin dondurucu 1.399 TL’den satışa çıkarılıyor. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satışa sunulan dondurucunun özellikleri arasında 2 adet hızlı dondurma bölmesi de bulunuyor. Samsung j4 plus cep telefonu 999 TL, Kumsel marka mini fırın 139 TL, Keysmart marka çift bıçaklı doğrayıcı 89 TL, Paşabahçe marka mimoza desenli su seti 27,50 TL’den satışa çıkarılıyor.