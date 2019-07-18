BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu dopdolu! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi

19 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. 23 Temmuz’da birbirinden güzel bakım ürünleri markete gelecek. Broşür içerisinde simli vücut parfümü 9,95 TL’den, diş fırçası saklama kabı 1,50 TL’den, fırçalı yüz temizleme jeli 16,90 TL’den satışa çıkarılıyor. 19 Temmuz kataloğunda ise Keysmart derin dondurucu 1.399 TL, Samsung j4 plus cep telefonu 999 TL, Kumsel marka mini fırın 139 TL fiyatı ile yer alıyor.