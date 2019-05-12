BİM 17 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 BİM aktüel ürünler listesi

BİM market aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler markete geliyor. 17 Mayıs’ta Keysmart 32” uydu alıcılı televizyon 1.099 TL’den, katlanır yer sofrası 49.95 TL’den, sandalye minderi 8.95 TL’den, 16 jant bisiklet 249 TL’den, Chef's 3’lü çelik omlet seti 79 TL’den, Samsung Galaxy j7 Prime 2 cep telefonu 1.299 TL’den satışa çıkarılıyor. Broşür içerisinde metal raf düzenleyici 12.95 TL, Chef's tek fiyat teflon ürünler 12.95 TL, LAV marka 3’lü derin uzun meşrubat bardağı 8.50 TL, 6’lı derin çay bardağı 11.95 TL fiyatı ile yer alıyor.