BİM 17 Mayıs aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Market raflarına her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. 17 Mayıs broşürü içerisinde Alcatel marka tuşlu cep telefonu 299 TL’den satışa çıkarılıyor. Telefonun özellikleri arasında hafıza kartı desteği, FM-radyo ve arka kamera bulunuyor. Bu hafta Chef's 3’lü çelik omlet seti 79 TL’den, Samsung Galaxy j7 Prime 2 cep telefonu 1.299 TL’den, Chef's tek fiyat teflon ürünler 12.95 TL’den, LAV marka 3’lü derin uzun meşrubat bardağı 8.50 TL’den, 6’lı derin çay bardağı 11.95 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.