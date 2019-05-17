BİM 17 Mayıs aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 17 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Fırsat ürünler her hafta markete salı ve cuma günleri geliyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. Bu hafta Keysmart 32” uydu alıcılı televizyon 1.099 TL’den, rattan görünümlü masa 129 TL’den, rattan görünümlü sandalye 59 TL’den, sırtlıklı sandalye minderi 12.95 TL’den, 16 jant bisikler 249 TL’den , çok amaçlı büyük kutu 15.95 TL’den, pamuklu paspas 5.95 TL’den satışa çıkarılıyor. İşte kataloğun tamamı…
17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Market raflarına her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. 17 Mayıs broşürü içerisinde Alcatel marka tuşlu cep telefonu 299 TL’den satışa çıkarılıyor. Telefonun özellikleri arasında hafıza kartı desteği, FM-radyo ve arka kamera bulunuyor. Bu hafta Chef's 3’lü çelik omlet seti 79 TL’den, Samsung Galaxy j7 Prime 2 cep telefonu 1.299 TL’den, Chef's tek fiyat teflon ürünler 12.95 TL’den, LAV marka 3’lü derin uzun meşrubat bardağı 8.50 TL’den, 6’lı derin çay bardağı 11.95 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.