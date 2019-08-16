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  3. BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler listesi..

BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler listesi..

BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var" BİM aktüel ürünler listesi..

BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunan BİM'de bu hafta teknolojiden gıda ürünlerine, kozmetik ürünlerinden mutfak malzemelerinekadar birçok alanda indirim bulunuyor.BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda 2 yıl garantili Dijitsu 32¨ Uydu Alıcılı Led TV 799 TL'den, Philips Buhar Kazanlı Ütü 459 TL'den, Kiwi Işıklı Cam Kettle 69,90 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 179 TL'den, Corby Sensörlü Mini Drone 75 TL'den, 40kg taşıma kapasiteli Rookie Işıklı Scooter 89 TL'den satşa sunuluyor. İşte BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunun tamamı..

BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. BİM'de bu hafta indirimli sürpriz ürünler raflardaki yerini alıyor. 16 Ağustos BİM kataloğunda 2 yıl garantili Dijitsu 32¨ Uydu Alıcılı Led TV 799 TL'den,  Philips Buhar Kazanlı Ütü 459 TL'den, Kiwi Işıklı Cam Kettle 69,90 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 179 TL'den,  Corby Sensörlü Mini Drone 75 TL'den, 40kg taşıma kapasiteli Rookie Işıklı Scooter 89 TL'den satşa sunuluyor. BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde..

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