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  3. BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler listesi..

BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler listesi..

BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var" BİM aktüel ürünler listesi..

BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu BİM'den alışveriş yapmak isteyen müşteriler tarafından merak ediliyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günü yeni ürünlerle raflarını dolduruyor. Teknolojiden gıda ürünlerine, kozmetik ürünlerinden mutfak malzemelerinekadar birçok alanda indirim bulunuyor.BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda 2 yıl garantili Dijitsu 32¨ Uydu Alıcılı Led TV 799 TL'den, Philips Buhar Kazanlı Ütü 459 TL'den, Kiwi Işıklı Cam Kettle 69,90 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 179 TL'den, Corby Sensörlü Mini Drone 75 TL'den, 40kg taşıma kapasiteli Rookie Işıklı Scooter 89 TL'den satşa sunuluyor. İşte BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunun tamamı..

BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hesaplı ürünlerden yararlanmak isteyenler BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? merak ediyor. BİM'de haftanın indirimli ürünleri arasında teknolojiden mutfak ürünlerine, bakım aletlerinden güvenlik ekipmanlarına kadar birçok farklı ürün bulunuyor. 16 Ağustos BİM kataloğunda 2 yıl garantili Dijitsu 32¨ Uydu Alıcılı Led TV 799 TL'den,  Philips Buhar Kazanlı Ütü 459 TL'den, Kiwi Işıklı Cam Kettle 69,90 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 179 TL'den,  Corby Sensörlü Mini Drone 75 TL'den, 40kg taşıma kapasiteli Rookie Işıklı Scooter 89 TL'den satşa sunuluyor. İşte BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunun tamamı..

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