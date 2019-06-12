BİM 14 Haziran kataloğu yayında!İşte BİM 14 Haziran aktüel ürünler listesi!

BİM 14 Haziran aktüel ürünler kataloğu, indirimlerini kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Cuma kampanyasının hazırlıklarına şimdiden başlayan BİM, her hafta olduğu gibi sitesinde ürünlerin kataloğunu paylaştı. BİM bu hafta çok farklı ürünleri bir araya getiriyor. BİM Aktüel 14 Haziran kataloğunda 219,90 TL fiyatla Casio erkek kol saati, 249TL’ye drone kameralı corby , 99 TL fiyatla çift taraflı çift kişilik nevresim setini ve birçok deniz ürününü satışa çıkarıyor. İşte BİM 14 Haziran aktüel ürünler listesi..