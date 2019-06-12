12 Haziran 2019 Çarşamba 10:40 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:40
BİM 14 Haziran kataloğu yayında!İşte BİM 14 Haziran aktüel ürünler listesi!
BİM 14 Haziran kataloğu belli oldu.BİM 14 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var diye merak edilmeye başlandı. BİM'in resmi internet sitesi üzerinden 14 Haziran gününe ilişkin aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Elektrikli bisikletten taşınabilir şarj aletine, cep telefonundan kamerolu drona kadar bir sürü teknolojik ürün yer alıyor. Aynı zamanda bu katalogda deniz ürünleri de dikkat çekiyor...
BİM 14 Haziran aktüel ürünler kataloğu, indirimlerini kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Cuma kampanyasının hazırlıklarına şimdiden başlayan BİM, her hafta olduğu gibi sitesinde ürünlerin kataloğunu paylaştı. BİM bu hafta çok farklı ürünleri bir araya getiriyor. BİM Aktüel 14 Haziran kataloğunda 219,90 TL fiyatla Casio erkek kol saati, 249TL’ye drone kameralı corby , 99 TL fiyatla çift taraflı çift kişilik nevresim setini ve birçok deniz ürününü satışa çıkarıyor. İşte BİM 14 Haziran aktüel ürünler listesi..