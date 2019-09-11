BİM 13 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi

13 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta da birçok ürün bulunuyor. Sınırlı sayıda gelen haftanın fırsat ürünlerini almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde markete gidiyorlar. Bu hafta kataloğu içerisinde Paşabahçe 12 parça dantel çay takımı 19,90 TL, habitat 6’lı cam tabak 13,90 TL, 6’lı cam kase 9,95 TL, tekli cam tabak 5,95 TL, cam ekmek sepeti 5,95 TL, ferforje mumluk 16,90 TL, tek fiyat çelik ürünleri 24,90 TL, granit efektli sahan 29,90 TL, katlanır yatak 179 TL, kapitone yastık 24,90 TL fiyatı ile yer alıyor.