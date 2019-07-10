BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi

12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerin satışa çıkarıldığı marketler zincirine Cuma günü yine birbirinden güzel ürünler geliyor. 12 Temmuz 2019’da 3’lü uzun meşrubat bardağı 8,50 TL’den, 3’lü kahve yanı su bardağı 5,50 TL’den, 3’lü kısa meşrubat bardağın 7,50 TL’den, bistro sürahi 13,50 TL’den, meyve desenli minder 19,90 TL’den, dev sürpriz yumurta 13,50 TL’den, çekmece içi organizer 4,95 TL’den, epilatör 99 TL’den, dekoratif ahşap desenli 3 katlı raf 79,90 TL’den satışa çıkarılıyor. İşte bu haftanın fırsat ürünleri…