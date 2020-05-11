BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e yarın neler gelecek?

BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. BİM'e yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM markette aktüel fırsatlar yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler herhafta yenileniyor. BİM'e bu hafta; Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack 109,00 TL'den, Seba Med Yüz ve Vücut Temizleyici Likit 34,90 TL'den rafladaki yerini alacak.