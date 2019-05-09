BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu

10 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında ütüden cep telefonuna, cam ürünlerden çiçek çeşitlerine kadar birçok farklı ürün bulunuyor. Broşürde canlı orkide çeşitleri 24.90 TL, canlı menekşe çeşitleri 5.95 TL, el mikseri 75 TL,dekoratif ahşap çiçeklik 49.90 TL fiyatı ile yer alıyor. Katalog içerisinde yer alan KUMTEL 3’lü ankastre set 799 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Set içerisinde fırın, ocak ve davlumbaz bulunuyor. Bu hafta LAV marka 6’lı elis kase 12.90 TL, elis büyük kase 9.95 TL, dikdörtgen borcam 24.90 TL’den satışa çıkarılıyor.