BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yine birbirinden güzel ürünlerle dolu. Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünleri raflarına ekleyen markete bu hafta da birçok ürün geliyor. 10 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda Samsung J4 Plus cep telefonu 999 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Ürün 6,00” ekran boyutuna ve 16 GB dahili hafızaya sahip. Broşürde Powerlife buharlı ütü 189 TL, Fakir marka dik durabilen süpürge 149 TL, LAV marka 6’lı elis kase 12.90 TL fiyatı ile yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.
10 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında ütüden cep telefonuna, cam ürünlerden çiçek çeşitlerine kadar birçok farklı ürün bulunuyor. Broşürde canlı orkide çeşitleri 24.90 TL, canlı menekşe çeşitleri 5.95 TL, el mikseri 75 TL,dekoratif ahşap çiçeklik 49.90 TL fiyatı ile yer alıyor. Katalog içerisinde yer alan KUMTEL 3’lü ankastre set 799 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Set içerisinde fırın, ocak ve davlumbaz bulunuyor. Bu hafta LAV marka 6’lı elis kase 12.90 TL, elis büyük kase 9.95 TL, dikdörtgen borcam 24.90 TL’den satışa çıkarılıyor.