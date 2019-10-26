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  3. BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu..

BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu..

BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var" İşte BİM aktüel ürünler kataloğu..

BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Birçok kategoride indirimli ürün bulunan Bim kataloğunda ilk olarak teknolojik ürünler dikkat çekiyor. BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 Cep Telefonu 899 TL'den, Kiwi Çay Makinesi 99 TL'den, Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den, Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 249 TL'den satılıyor. İşte BİM 1 Kasım 2019 kataloğu...

BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu arama motorunda uygun fiyatları kaçırmak istemeynler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. BİM'de bu hafta da birbirinden güzel ürünler müşterilerini bekliyor. BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda 35 Parça Bloklu Oyuncak Şato 27,50 TL'den, Kumtel’den 2 yıl garantili Elektrikli Fanlı Isıtıcı 59,90 TL'den, Dekoratif Raf Seti 129 TL'den, Pilsan Sallanan At 54,90 TL'den satışa sunuluyor. Aktüel ürünlerin tamamı haberimizde..

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