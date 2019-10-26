BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu..

BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu arama motorunda uygun fiyatları kaçırmak istemeynler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. BİM'de bu hafta da birbirinden güzel ürünler müşterilerini bekliyor. BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda 35 Parça Bloklu Oyuncak Şato 27,50 TL'den, Kumtel’den 2 yıl garantili Elektrikli Fanlı Isıtıcı 59,90 TL'den, Dekoratif Raf Seti 129 TL'den, Pilsan Sallanan At 54,90 TL'den satışa sunuluyor. Aktüel ürünlerin tamamı haberimizde..