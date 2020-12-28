Asgari ücret 2021 zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.son toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, Asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak? Asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak? Bugün gerçekleşecek olan toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021 asgari ücretin belirleneceği toplantı bakanlığın ev sahipliğinde bugün günü saat 10.30'da başlayacak. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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