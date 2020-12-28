Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? Asgari ücret canlı yayın var mı, nereden izlenir?

2021 yılı asgari ücreti için beklenen gün geldi çattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirmişti. Asgari ücret ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar toplantıyı canlı olarak izlemek istiyor. Peki, asgari ücret canlı yayın var mı? Asgari ücret toplantısı hangi kanalda?

ASGARİ ÜCRET CANLI YAYIN VAR MI?

Asgari ücret için düzenlenen son toplantı canlı olarak yayınlanmıyor. Bakanlığın hesaplarında "Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısını Pazartesi günü gerçekleştireceğiz" başlıklı video içeriği bulunuyor.

Belirlenen 2021 yılı asgari ücret yapılacak canlı yayında Bakan Selçuk tarafından açıklanacak. Canlı yayının başlaması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.





ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BAŞLADI MI?

2021 asgari ücretin belirleneceği son toplantı bakanlığın ev sahipliğinde bugün saat 10.30'da başladı.

2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU NASILDI?

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.324,70 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.368,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.401,96 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.324,71 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.357,81 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 TL

Asgari ücrette net ve brüt miktarı nedir? Asgari ücret için net ve brüt maaş nasıl hesaplanır?

Yeni AGİ 2021 ne kadar olacak? 2021 AGİ ücretleri tablosu yayınlandı mı?