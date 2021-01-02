Aralık ayı enflasyon oranları büyük bir heyecanla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor. Aralık ayı rakamlarına göre memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı gibi birçok ücretin miktarı belli olacak. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,91 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

2020 ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon oranları ise 4 Ocak Pazartesi saat 10:00'da açıklanacak.