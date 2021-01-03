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03 Ocak 2021 Pazar 11:36 | Son Güncelleme:

Ocak 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı kira artışı ne kadar olacak?

Ocak 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak" Ocak ayı kira artışı ne kadar olacak"

2021 Ocak ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeni yılla beraber asgari ücretin de belli olmasının ardından ev sahipleri ve kiracılar yeni dönemle beraber Ocak 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı kira artışı ne kadar olacak? sorularını yönelik arama yapıyor. 2021 Ocak ayı kira artış oranında 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınıyor.

2021 Ocak ayı kira artış oranına dair aramalar yoğunlaşmaya başladı. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 aylık TÜFE verileri baz alınarak yeni dönem kira artış oranları açıklanıyor. Kira sözleşmesini geçtiğimiz sene veya daha önceki yılların ocak ayında imzalayanlara bu ay zam yapılacak. Geçen ay kira zammı %12,04 olarak kaydedilmişti. Peki, Ocak 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı kira artışı ne kadar olacak?

2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Ocak ayı kira artış oranı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

ARALIK AYI KİRA HESAPLAMA ÖRENEĞİ

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %12,04

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 120 TL

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.120 TL

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KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

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