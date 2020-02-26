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  3. Altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) rekordan rekora koşuyor

Altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) rekordan rekora koşuyor

Altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) rekordan rekora koşuyor

Altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları Salı günü, hisse senetlerine satış gelmesi ile birlikte son bir ayın en büyük artışını gösterdi. Toplam varlıklar böylelikle üst üste 25 gün artarak rekor kırdı ve 2,624.7 tona çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları Salı günü, hisse senetlerine satış gelmesi ile birlikte son bir ayın en büyük artışını gösterdi. Toplam varlıklar böylelikle üst üste 25 gün artarak rekor kırdı ve 2,624.7 tona çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Altın fiyatları, geçen yıl yüzde 18 arttıktan sonra rallisini 2020 yılına da taşıdı ve fiyatlar 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Geleneksel güvenli liman niteliğini sürdüren altın, virüsün Çin'in dışına taşması ve salgın haline dönüşerek küresel büyüme için tehdit oluşturması ile birlikte talep görmeye devam ediyor

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