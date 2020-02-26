Ünlü yatırımcı Peter Schiff: Bernie Sanders seçilirse altın 2.000 doları aşar

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı pazartesi günü 1.685 dolarla son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte koronavirüs salgınına ilişkin endişeler etkili oldu.

Pazartesi günü görülen zirvenin ardından bugün altının ons fiyatı 1.644 dolardan işlem görüyor. Belirsizliklerin arttığı dönemlerde Türkiye'de de vatandaşların yoğun bir şekilde tercih ettiği bir yatırım aracı olan altındaki yükseliş şimdilik durulmuşa benzese de altın fiyatlarında umulmadık bir 'Bernie' sıçraması yaşanabilir.

SON HAFTALARDA ÖNE ÇIKTI

ABD Başkanlık seçimleri için Demokrat Parti aday belirleme sürecine girdi. Son haftalarda, Bernie Sanders aday adayları arasında öne çıkmaya başladı. Bernie Sanders'ın 3 Kasım'daki seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısına çıkması ve seçimi kazanması şu anda piyasalar için olumsuz bir senaryo olarak görünüyor.

Kendisini 'demokratik sosyalist' olarak tanımlayan Vermont Senatörü Bernie Sanders 'gelir adaletsizliğini' seçim kampanyasının merkezi haline getirmiş durumda. Sanders seçilmesi durumunda zenginlerden ve sermaye piyasası kazançlarından daha yüksek vergi almayı, sağlanan ek gelirlerle de tüm ABD vatandaşlarına ücretsiz eğitim ve sağlık hizmeti vermeyi vaat ediyor.

'ZENGİNDEN ALINAN VERGİ YETMEZ'

Bu sebeple Bernie Sanders'ın seçilmesi durumunda yatırımcıların 'güvenli limanlara' yönelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Euro Pacific Capital CEO'su ünlü yatırımcı Peter Schiff "Sanders'ın seçilmesi devletin bütçe açığının artması ve Fed'in daha fazla para basması anlamına geliyor. Zenginden daha fazla vergi alarak vaatlerini finanse etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Schiff değerlendirmesine şu sözlerle devam etti:

"Sanders başkan seçilirse, altının fiyatı seçimin ertesi günü 2000 doların üzerine çıkacaktır. Piyasalar Sanders'ın seçimi kazanacağına inanırsa 2000 dolar daha önce de aşılabilir."

SON ANKETTE TRUMP'I GEÇTİ

Peki Bernie Sanders Demokrat Parti adayı olursa Trump'tan fazla oy alabilir mi? Son anketler bunun güçlü bir olasılık olduğunu söylüyor. CBS News'in YouGov'la 20-22 Şubat tarihlerinde ortaklaşa gerçekleştirdiği ankette 10 bin kişiye olası bir Sanders-Trump eşleşmesinde kime oy vereceği soruldu. Yüzde 47 Bernie Sanders'tan yana oy kullanacağını söylerken Trump'ı destekleyenlerin oranı yüzde 44'te kaldı.

(HABERTÜRK)