04 Kasım 2020 Çarşamba 12:09 | Son Güncelleme:
A101'e yarın neler geliyor? A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu burada
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 her perşembe raflarını çeşitli ve uygun fiyatlı aktüel ürünlerle doldurmaya devam ediyor. A101'e bu hafta elektronik ev aletlerinden, mutfak araç gereçlerine kadar çeşitli ürünler geliyor. A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Fantom elektrikli süpürge 379 TL'den, Singer dikiş makinesi 599 TL'den, bay bayan şemsiye 32,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 aktüel ürünleri binlerce müşteri tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin birçok noktasında yer alan A101'e gelen aktüel ürünler kısa sürede tükeniyor. İhtiyacı olan ürünleri kaçırmak istemeyenler kataloğu inceliyor. A101 5 Kasım 2020 kataloğuna göre, dijital baskılı kadife yatak örtüsü 99,95 TL'den, bayan fermuarlı polar üst 32,95 TL'den, molfix çocuk bezi çeşitleri 79,95 TL'den satışa sunuluyor.