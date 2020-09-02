A101'e yarın neler geliyor? A101 3 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

A101 3 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 her hafta Perşembe günü birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. A101 müşterileri bu hafta hangi aktüellerin geleceğini katalogta inceliyor. A101 kataloğuna göre, gölgelikli salıncak 289,95 TL'den, 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 349,95 TL'den, Piranha akıllı drone 199,95 TL'den, Singer dikiş makinesi 529 TL'den, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL'den satılıyor.