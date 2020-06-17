17 Haziran 2020 Çarşamba 10:41 | Son Güncelleme:
A101'e yarın neler geliyor? A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!
A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 müşterileri bu hafta hangi aktüel ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. Herkese hitap edebilecek, hem kişisel eşyalara hem ev ihtiyaçlarına hem de kamp malzemelerine yer veren A101 kataloğu bu hafta da dopdolu. A101'de akıllı saat 359 TL'den, 3 çekmeceli derin dondurucu 749 TL'den, nostalji pikap 199 TL'den satışa sunuluyor. İşte A101 aktüel ürünleri kataloğunun tamamı...
A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Binlerce A101 müşterisi bu hafta gelecek aktüel ürünleri merak ediyor. A101, 7'den 70'e herkese hitap edebilecek ürünleri getiriyor. A101'de bu hafta mutfak eşyasından, babalar gününe özel saat, kemer ve çanta gibi ürünler, kamp malzemelerinden çocuklar için bisiklet ve kaykaya kadar çeşitli ürünler geliyor.