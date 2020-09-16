16 Eylül 2020 Çarşamba 15:50 | Son Güncelleme:
A101'e yarın neler geliyor? A101 17 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
A101 17 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 müşterileri bu hafta hangi ürünlerin geldiğini merak ediyor. 7'den 70'e herkese hitap edebilecek ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan A101'de bu hafta Samsung 55" Curved Tv 4.999 TL'den, aynalı banyo dolabı 95 TL'den, minderli ahşap ayakkabılık 109,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte kataloğun tamamı...
A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Ev ihtiyaçlarından, kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürünlerin satışa sunulduğu A101'in 17 Eylül 2020 kataloğu dopdolu.A101'de bu hafta Samsung 55" Curved Tv 4.999 TL'den, aynalı banyo dolabı 95 TL'den, minderli ahşap ayakkabılık 109,95 TL'den, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 169,95 TL'den satışa sunuluyor.