A101'e yarın neler geliyor? A101 17 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu dopdolu!

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Ev ihtiyaçlarından, kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürünlerin satışa sunulduğu A101'in 17 Eylül 2020 kataloğu dopdolu.A101'de bu hafta Samsung 55" Curved Tv 4.999 TL'den, aynalı banyo dolabı 95 TL'den, minderli ahşap ayakkabılık 109,95 TL'den, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 169,95 TL'den satışa sunuluyor.