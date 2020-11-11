A101'e yarın neler geliyor? 12 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

A101 12 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. 12 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğuna göre, LAV Parla ve Fulya serisinden saklama kapları, çay seti, kahvaltı tabağı ve şekerlik gibi ürünler geliyor. Ayrıca, Samsung mikrodalga fırın 579 TL'den, Arzum saç kurutma makinesi 89,95 TL'den satılıyor...