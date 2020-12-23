A101'e bu hafta neler geliyor? A101 24 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

A101 aktüel ürünleri her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Binlerce müşteri bu hafta hangi ürünlerin geleceğini araştırmaya başladı. A101 24 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'e bu perşembe yılbaşı konseptli ürünler geliyor. kapı süsü 16 TL'den, süsleme ışığı 12,50 TL'den, 30'lu tealight 15,95 TL'den, yılbaşı kotyon set 2,50 TL'den, konfeti 6,50 TL'den, kar spreyi 6,50 TL'den satılıyor. Ayrıca evin diğer ihtiyaçları da uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.